شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب الدولي تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة وليد عيسى مدير إدارة جمرك مطار برج العرب من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة خطوط طيران العربية اشتبه محمود غنيم رئيس الوردية فى الراكب ا. ا.ح مصرى الجنسية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صالح وجرجس ثابت مأمورى الفحص وشريف حسن مدير الإدارة أفادوا بملاحظة وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة بأحد حقائبه.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من أحمد محى ومحمد أحمد فؤاد ونورهان غازى مأمورى الحركة ومحمد فياض مأمور الأمن الجمركى فتبين وجود 16 هاتف محمول أنواع وماركات وموديلات مختلفة، وقدرت القيمة الجمركية 106 آلاف جنيه.

قرر جمال طه المشرف على الادارة العامة لجمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 9 لسنة 2024.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.