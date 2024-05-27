شكرا لقرائتكم خبر عن تعيبن سحر السنباطى رئيسا للمجلس القومى للأمومة والطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصدور القرار الجمهورى بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، واختيارها رئيسًا للمجلس لمدة أربع سنوات وفقًا للقرار الجمهوري، كما وجهت السنباطي الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، على اختيار رئيس ونائب واعضاء للمجلس القومى للطفولة والأمومة، من الشخصيات العامة التى تتمتع بالخبرة والكفاءة فى مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال.

وأشادت "السنباطي" باختيار أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة من ذوى الكفاءات والقامات العلمية والمشهود لهم بالكفاءة بما يسهم بشكل كبير فى النهوض بخطط المجلس والعمل على تسريع وتيرة العمل لخدمة قضايا الطفولة والامومة.

وأكدت " السنباطي" على تعزيز سبل التعاون مع كافة الوزارات والمجالس القومية، والجهات والمنظمات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة لخدمة قضايا الطفولة والامومة، والعمل على تحقيق نتائج سريعة وملموسة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل المصري.