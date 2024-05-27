شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى الفلسطينى: الاحتلال استهدف مناطق صنفها على أنها آمنة للنازحين فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الدفاع المدنى الفلسطينى إن أكثر من 30 شهيدا سقطوا إثر قصف الاحتلال لمخيم للنازحين شمال غربى رفح الفلسطينية، حسبما ذكرت القاهرة الاخبارية.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني للقاهرة الإخبارية أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال شمال غربي رفح الفلسطينية، مضيفا أن الاحتلال يضرب بكل الأعراف الدولية عرض الحائط، مؤكدا ان الاحتلال يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة بدم بارد.

وأشارالمتحدث باسم الدفاع المدنى الفلسطينى أن الاحتلال استهدف مناطق فى رفح الفلسطينية صنفها واعتبرها في السابق مناطق آمنة للنازحين، مؤكدا أن غزة تواجه أزمة كبرى لعلاج المصابين فى ظل تدمير الاحتلال المنظومة الصحية.