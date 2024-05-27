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قطار رقم 1109 يقوم من الفيوم الساعة 5.50 ويصل الواسطى 6.28 ويصل القاهرة 8.25 "ثالثة مكيفة. قطار رقم 2008 VIP الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

ثانيا: القطارات المكيفة والروسى والمختلطة المستمرة من الإسكندرية أسوان والعكس: قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان مكيف موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 971 مكيف أسيوط القاهرة – مكيف- موعد قيامه الساعة 7.05 ويصل 13.05. قطار رقم 1111 تهوية ديناميكية يقوم من الفيوم الساعة 12.50 ويصل الوسطى 13.40 ثم يصل القاهرة 15.10 .

أولا: القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان):

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - أسوان ، والعكس)، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة لأسوان والعكس والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية