شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حافظ عباس يستقبل وفد وزارة التخطيط والتنمية لتعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضم كلا من المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، المستشار محمد أبا زيد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد عبد العظيم مدير مشروعات البنية المعلوماتية، أسمه علي المساعد الفني لمساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي ومدير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، والمستشار محمد عبد المعطي عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشارة منار عبد العزيز عضو وحدة التحول الرقمي.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان تعزيز سُبُل التعاون المشترك، وما تقدمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من دعمٍ لتنفيذ رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي عبر حِزمةً من المشروعات التي ستسهم بشكل أساسي في تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وفق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".