شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة يرقص بالعصا في احتفالية أوليمبياد باريس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير الفرنسى بالقاهرة، إريك شوفاليه، البعثة الأوليمبية المصريه، قبل مشاركتها فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤، الاحتفال، بالرقص على العصا.

وأعلن السفير الفرنسى بالقاهرة، إريك شوفاليه، عن تسهيل جميع الإجراءات اللازمة، لإنهاء تأشيرة الدخول إلى فرنسا، من أجل المشاركة فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤

واستضافت سفارة فرنسا بالقاهرة، عصر اليوم، البعثة الأوليمبية المصرية، والتى يصل إلى أكثر من ٣٠٠ شخص رياضى وإدارى وطبيب، وذلك قبل شهرين من انطلاق أوليمبياد باريس ٢٠٢٤

وتمنى سفير فرنسا للرياضيين المصريين، حظًا سعيدًا فى اقتناص الميداليات ممازحا إياهم: اتركوا لنا القليل من الميداليات رجاءً.

وأكد سفير فرنسا لدى القاهرة، حرص حكومته، على توفير كل السبل اللازمة لتسهيل حركة ذوى الاحتياجات الخاصة المشاركين فى الأولمبياد، وكذلك المساواة بين المرأة والرجل فى الأولمبياد وهو ما يحدث لأول مرة.

وهنأ السفير إريك، فريق النادى الأهلى لفوزه ببطولة دورى ابطال أفريقيا للمرة الثانية عشر، وما قاموا به من مجهود مميز.



وحقق الأهلى لقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 فى تاريخه، عقب فوزه على الترجي، فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، بهدف دون رد، باستاد القاهرة الدولي.



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