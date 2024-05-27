شكرا لقرائتكم خبر عن حملات موسعة لتحسين مستوى النظافة بمناطق إمبابة استجابة للشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى عدد من المواطنين بشأن وجود تجمعات للمخلفات بمناطق السنترال وشارع المدارس والمحكمة وخلف قسم إمبابة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، هيئة النظافة وحي إمبابة وإدارة الرصد الميداني بالتعامل الفوري حيال الشكاوى الواردة، ودفع الحي بفرق النظافة اللازمة، وتم رفع كافة المخلفات وبؤر تجمع القمامة وتحسين حالة النظافة مع التشديد على الشركة المكلفة بالقطاع بالالتزام بمنع وجود أي مخلفات، كما شدد المحافظ على حي إمبابة وهيئة النظافة بالمتابعة الدورية للمنطقة محل الشكوى وعدم السماح بوجود المخلفات مجددًا.



