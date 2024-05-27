”الخليج 365”: توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية.. الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع وزير النقل وقائد القوات البحرية وعدد من قيادات القوات المسلحة: تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية وتعزيز القدرات الشاملة للدولة وتوفير فرص العمل.

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ـ توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية.. الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع وزير النقل وقائد القوات البحرية وعدد من قيادات القوات المسلحة: تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية وتعزيز القدرات الشاملة للدولة وتوفير فرص العمل

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