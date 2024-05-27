شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: 4.7 مليار جنيه فاتورة شراء الغاز من "البترول" العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فاتورة شراء الغاز من وزارة البترول العام الحالى بسبب تحريك سعر الصرف 4.7 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء حوالى 223 قرش لكل كيلو وات ساعة ونبيعه للشريحة الأقل بـ58 قرش.

وأضاف محمد شاكر خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن مقدار الداعم الذى تريد الحصول عليه وزارة الكهرباء يصل إلى 130 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير وتحدٍ هائل للدولة.

ولفت محمد شاكر إلى أن المتوسط العام لدعم الدولة لكل كيلو وات 100 قرش، وهناك مجموعة عمل بمجلس الوزراء تنظر فى الأمر حتى يكون الحل فى تحمل الدولة بقيمة الدعم وعدم رفع الأسعار بشكل لا يكون فيه تأثير على محدودى الدخل.