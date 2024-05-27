شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، نعى الأزهر الشريف، الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني، الذي ‏وافتْه المنية اليوم الأحد، بعد رحلة قضاها في نشر علوم القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وترك عددًا من الكتب والمؤلفات التي ستظل منهلا لطلاب العلم والباحثين.

كما تقدم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل وطلبة العلم والباحثين، داعيًا ‏المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ اجِعُونَ}.