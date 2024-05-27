شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تؤكد أهمية التعاون لاستمرار دعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التموين: إنشاء 26 شادرا لبيع الخراف الحية واستيراد 20 ألف رأس ماشية

رضا حجازى: تطوير التعليم ضرورة فى ظل التحول الرقمى وتغير وظائف المستقبل

وزير التعليم العالى يوجه بضرورة تواجد المعاهد العالية الخاصة فى التصنيفات الدولية

وزير الزراعة اللبنانى: الاستفادة من الخبرة المصرية فى الاستزراع السمكي

وزارة الصحة تؤكد أهمية التعاون بين الدول العربية لاستمرار تقديم الدعم لفلسطين

وزارة التضامن توجه بتيسير صرف دعم تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية

وزير الأوقاف لبعثة الحج: الفريضة قائمة على التيسير ومهمتكم خدمة ضيوف الرحمن

وزير الأوقاف: التعامل مع الفضاء الإلكتروني بأدواته ضرورة ملحة ومصلحة معتبرة

وزارة الصحة: فئات ممنوع خروجها من المنزل وقت ارتفاع الحرارة.. إنفوجراف

وزير الرى: تشكيل وحدة مركزية لمتابعة أعمال تأهيل وصيانة المنشآت

وزارتا الصحة المصرية والعراقية تبحثان سبل التعاون فى تصدير وتسجيل الأدوية

وزيرة الهجرة تستقبل مستثمرين مصريين بأمريكا وتستمع لمقترحاتهما.. صور

وزارة النقل: التسجيل المسبق للشاحنات ساهم فى تقليل زمن انتظار الحاويات