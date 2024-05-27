شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح مهمة لحماية المواطنين من مضاعفات الإجهاد الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية الناتجة عن موجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أهمية الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون.

وتابع: غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار ضروري لحجب أشعة الشمس، وتفادي دخول الأتربة، مع الاستعانة بالمراوح والمبردات، وإعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن.

ونصح «عبدالغفار» المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بعدم الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة، إلا للضرورة، موضحًا أنه حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة، وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.