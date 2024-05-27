شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نحن على علم باستهداف رفح الفلسطينية ونجمع المزيد من المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن واشنطن على علم بالهجوم على رفح الفلسطينية وتقوم بجمع المزيد من التقارير حول الأمر، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرئيلى اغتيال قياديين فى حركة حماس وهما ياسين ربيعة وخالد النجار فى الهجوم على رفح الفلسطينية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية. وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى الفلسطينى إن أكثر من 30 شهيدا سقطوا إثر قصف الاحتلال لمخيم للنازحين شمال غربى رفح الفلسطينية.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني للقاهرة الإخبارية أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال شمال غربي رفح الفلسطينية، مضيفا أن الاحتلال يضرب بكل الأعراف الدولية عرض الحائط، مؤكدا ان الاحتلال يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة بدم بارد.