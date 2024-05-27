شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء مكة المكرمة اليوم الإثنين 19 ذو القعدة 1445 الموافق 27 مايو تعامد الشمس على الكعبة المشرفة بالتزامن مع وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهراً (9:18 ص بتوقيت جرينتش) وهو التعامد الأول للشمس هذا العام 2024.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الشمس عند لحظة التعامد ستكون بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريباً وسيختفي ظل الكعبة تماماً وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفراً، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

وظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الإستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو ، و عند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.