شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية بالرصاص فى الضفة الغربية ردا على مجزرة رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية فى الضفة الغربية استهداف قوة إسرائيلية على حاجز سناعوز بالرصاص ردا على مجزرة رفح الفلسطينية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن واشنطن على علم بالهجوم على رفح الفلسطينية وتقوم بجمع المزيد من التقارير حول الأمر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرئيلى اغتيال قياديين فى حركة حماس وهما ياسين ربيعة وخالد النجار فى الهجوم على رفح الفلسطينية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية. وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى الفلسطينى إن أكثر من 30 شهيدا سقطوا إثر قصف الاحتلال لمخيم للنازحين شمال غربى رفح الفلسطينية.

وأضاف متحدث الدفاع المدنى الفلسطينى للقاهرة الإخبارية أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال شمال غربى رفح الفلسطينية، مضيفا أن الاحتلال يضرب بكل الأعراف الدولية عرض الحائط، مؤكدا ان الاحتلال يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة بدم بارد.