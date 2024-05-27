نشرة منتصف الليل| موعد نتيجة الشهادة الإعدادية.. و تعليمات عاجلة من السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. موعد إعلانها رسميا في القاهرة والجيزة

أكدت مصادر مسؤولة داخل مديرتي التعليم في القاهرة والجيزة، أن كنترولات تقوم حاليا بتصحيح أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه فور الانتهاء من عملية التصحيح تتم عملية المراجعة لجمع مجموع الترم الأول على الثاني، لافتة إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة يتم الإعلان رسميا عن النتيجة إلكترونية للطلاب.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تعليمات عاجلة من "السياحة" بشأن خدمة نقل الحجاج والمصلين بـ"أيام التشريق" - (مستند)

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه ورد إليها من وزارة الحج والعمرة السعودية، تعليمات بشأن الاستعداد المبكر لتنظيم خدمة نقل الحجاج والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال أيام التشريق لموسم الحج 2024 - 1445 هجريًا، وأهمية الالتزام عدد من التعليمات.

وأضافت "السياحة"، بحسب منشور عممته غرفة شركات السياحة، وحصل الخليج 365 على نسخة منه، أن ذلك يأتي في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة والغرفة؛ لإنجاح موسم الحج 2024.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

خبير علاقات دولية يوضح أسباب تحول موقف دول أوروبية نحو الاعتراف بفلسطين

سلط الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، الضوء على التغيرات التي طرأت على مواقف بعض دول الاتحاد الأوروبي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

خلال حواره على قناة القاهرة الإخبارية، أكد خبير العلاقات الدولية أن مقارنة بسيطة بين المواقف الأوروبية في 7 أكتوبر الماضي وبين الزيارات واللقاءات الدبلوماسية المكثفة والدعم العسكري والسياسي الذي قدمته تلك الدول لإسرائيل في وقت لاحق تظهر بجلاء مدى التضامن الكامل والتأييد الذي أبدته القارة الأوروبية للدولة العبريةـ ولكن بعد أيام وأسابيع قليلة فقط، بدأت المواقف الأوروبية بالتحول التدريجي، وتمثل ذلك في اعتراف إيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين المستقلة والتزامها لقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

منخفض قادم من ليبيا.. الأرصاد: ارتفاع كبير في حرارة الطقس خلال ساعات

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة ستكون ذروته غدا الاثنين، بوجود منخفض جوي في الصحراء الغربية، قادم من الصحراء الليبية.

وأضافت غانم، أن المنخفض يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة، والتي تسجل على القاهرة 40 درجة وتصل في بعض المناطق الجنوبية لـ 42 درجة، بينما السواحل الشمالية تسجل 26 درجة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

شقق متوسطي الدخل.. 20 صورة لتشطيب العمارات وحدات سكن لكل المصريين

تستعد اجهزة المدن الجديدة للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط ضمن سكن لكل المصريين 1 و2 والتي تم طرحها لمتوسطى الدخل، حيث تم الإعلان عن بدء تسليم الوحدات للحاجزين قريبا.

مشروع سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط يأتي بمساحات 100 – 110 – 120 متر، للوحدة وهي تشطيب كامل ويصل عدد الأدوار للعمارة لـ ٦ أدوار تحتوي كل عمارة على 24 وحدة شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا