شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من معهد تكنولوجيا الأغذية للشواء على الفحم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ حدد معهد تكنولوجيا الاغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عددًا من النصائح الواجب مراعاتها فى حالة الرغبة فى شواء اللحوم على الفحم لتقليل المركبات الضارة.

وكانت النصائح كالتالى:-

1- التأكد من اشتعال كامل الفحم قبل وضع اللحوم و التأكد من خلوه من الأدخنة والأبخرة والمواد السامة وخاصة مع تحوله للون المتوهج.

2- اختيار اللحوم قليلة الدهن لتقليل الاحتراق.

3- غمس اللحوم بمحاليل حامضية (مثل عصير الليمون والخل) محتوية على مضادات للأكسدة مثل التوابل قبل الشي فقط وقد وُجد أن غمس اللحوم بهذه المحاليل قبل الشواء يخفض المركبات الضارة.

4- تقليل سمك شرائح اللحم عند الشوي لتقليل الفترة الزمنية اللازمة لنضج اللحم وبقائه فوق مصدر الحرارة.

5- إبعاد قطع اللحوم قدر الإمكان من مصدر الدخان مع وضعها بشكل مائل بحيث يتقاطر الدهن بعيدا عن المصدر الحراري.

6- تناول الخضراوات والفاكهة الغنية بفيتامين E وفيتامين C لما لها من دور في تثبيط عملية تمثيل هذه المركبات بالجسم.

7- تنظيف أدوات الشواء كالأسياخ والشوايات والأواني والتأكد من خلوها من القطران والمواد المحترقة وجليها جيدا قبل استخدامها مرة أخرى.

التخلص من الأجزاء المحروقة من اللحوم وعدم أكلها.

‏‎8 - اللحوم المطهية وبخاصة المسلوقة تفسد سريعا وتجف ولذا يجب حفظها فى وعاء مغطى بالثلاجة على أن تستهلك خلال يومين ويمكن حفظها بالفريزر لمدة أطول .

‏‎9- لا بأس للمصابين بمرض السكر أو ضغط الدم أو غيرها من الأمراض المزمنة من تناول لحوم الأضاحي بمقدار محدود وصغير، بحيث يكون مطهياً مع الخضار، وأن يبتعدوا عن تناول الدهون والملح.

‏‎10- يجب استهلاك اللحوم المطهية خلال ساعتين على الأكثر من طهيها أو حفظها بوضعها فى الثلاجة (لمدة لا تزيد عن يومين) أو بالفريزر لحفظها لفترة أطول.

‏‎11- اللحوم تحتاج إلي حوالي خمس إلى ست ساعات في الهضم وعليه فإن تقليل كمية اللحوم المتناولة من الأمور الضرورية لتقليل مدة هضمها في المعدة بحيث لا تسبب مشاكل في الهضم، أو مشاكل فى القلب والكلية، لأن الإفراط في تناول اللحوم يجعل الدم محملاً بكميات من البروتينات التى تمثل عبئ على الكلي.

‏‎12- أيضا الإفراط فى تناول لحوم الضأن وخاصة المرتفعة فى محتواه من الدهن يؤدى إلى زيادة مستوى دهون الدم والكوليسترول الضار داخل الجسم وانخفاض مستوى الكوليسترول الحميد مما يؤدى إلى أمراض القلب وتصلب الشرايين.

‏‎13- يجب الابتعاد عن تناول الشوربات الدسمة والتى تعد من أكثر الأطباق الشهية مع ضرورة نزع الطبقة الدسمة للشوربة قبل تناولها تفاديا لحدوث ارتفاع فى الكوليسترول أو أى زيادة فى الوزن.

‏‎14- طبق الأرز يعد من أكثر الأكلات المصاحبة للحوم فى أيام عيد الأضحى فيجب إعداده باستخدام مرقة منزوعة الدسم لإكسابه النكهة بدون استخدام زيت أو سمن أو اللجوء إلى طبخ الأرز مسلوقاً فى الماء ثم إضافة النكهة إليه باستخدام الأعشاب والتوابل المختلفة.

‏‎15- تناول طبق سلطة خضراء يحتوي علي جميع الخضروات الورقية لأنها تساعد الجسم على التخلص من الدهون الضارة الموجودة في اللحوم وخاصة لحم الخروف، كما أنها تنظم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك والمغص المعوي.

‏‎16- الحرص على تناول البقدونس لأنه يساعد على تخليص الجسم من الدهون الضارة الموجودة مع اللحوم، و يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تمنع تراكم الدهون الضارة على جدران الشرايين.

‏‎16- الحرص على إضافة الثوم إلى اللحم المفروم لأنه يحتوي علي مضادات أكسدة تمنع تراكم الدهون داخل الجسم، بالإضافة إلى أنه مطهر للجهاز الهضمي بصورة كبيرة.

‏‎17- الحرص على تناول مشروب مغلى من البردقوش بعد الوجبة يخلص الجسم من الدهون الزائدة الموجودة بلحوم العيد وعدم شرب المياه الغازية في أثناء أو بعد تناول الوجبة مباشرة لأنها تتسبب في عسر الهضم واضطرابات المعدة.

‏‎18- ومن العادات الصحيحة التى يجب اتباعها هى ممارسة رياضة المشى يوميا بعد وجبة الغداء مباشرة وذلك لمدة ساعة للمساعدة على الهضم الجيد .