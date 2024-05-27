شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خريطة موقع المجزة الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية بعد إعلانها منطقة أمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة القاهرة الإخبارية خريطة توضح الموقع الذى استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلى ونفذ فيها مجزرته فى رفح الفلسطينية بعد إعلانها منطقة أمنة، مما يثبت كذب الاحتلال الإسرائيلى ونقضه لأى مواثيق دولية لحماية المدنيين.

أعلن جيش الاحتلال الإسرئيلى اغتيال قياديين فى حركة حماس وهما ياسين ربيعة وخالد النجار فى الهجوم على رفح الفلسطينية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى الفلسطينى إن أكثر من 30 شهيدا سقطوا إثر قصف الاحتلال لمخيم للنازحين شمال غربى رفح الفلسطينية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني للقاهرة الإخبارية أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال شمال غربي رفح الفلسطينية، مضيفا أن الاحتلال يضرب بكل الأعراف الدولية عرض الحائط، مؤكدا ان الاحتلال يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة بدم بارد.