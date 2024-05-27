شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف LRT.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 بيانا بأسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف LRT، والذى يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية من محطة عدلى منصور التبادلية المركزية بالسلام.

وتعد أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف مخفضة بنسبة 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية، وأسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنيه شهريا لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيهات للتذكرة وبنسبة 50% تخفيضا / 500 جنيه شهريا لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيهات للتذكرة وبنسبة 47% تخفيضا / 600 جنيه شهريا لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيضا).

وفى النقاط التالية نوضح قيمة التذاكر والاشتراكات بالتفصيل.

قيمة التذاكر:

تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيهات .

حتى 7 محطات بـ15 جنيها .

أكثر من 7 محطات بـ20 جنيها

قيمة الاشتراك الشهرى:

قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه.

الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه .

الاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات بـ 600 جنيه.

يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.

يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.

الخط الساخن للشكاوى : 19549.

ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT ، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.