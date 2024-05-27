شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: نسبة الولادات القيصرية 72% وضمان حياة سليمة للمولود ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة عبلة الألفى رئيس مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية: تعتمد مبادرة الألف يوم الذهبية على 3 محاور هامة الأولى تتعلق بصحة الطفل السليم والذى يجب أن نضمن له حياة صحية آمنة، كما يجب أن نضمن له مناخا اجتماعيا سليما ينعكس على صحته النفسية، أما المحور الثانى وهو محور الولادات القيصرية فمصر تتربع على عرش الولادات القيصرية عالمية بنسبة 72% والمحور الثالث هو صحة ورعاية الطفل أول شهر من عمرة والتى تشمل سجلا توعويا كبيرا للام يكون لها بمثابة مرشد لنشء سليم.

وتابعت: مبادرة "الألف يوم الذهبية" جزءا أساسيا من استراتيجية الصحة واستراتيجية السكان، لأنها الحل الأمثل للقضية السكانية من منظور حقوق الأم والطفل، وستكون الحل المثالى للقضية السكانية فى مصر فى المستقبل .

واستطردت أن الطفل يجب أن يرضع رضاعة طبيعية من أمه لمدة 6 أشهر، ولا يحصل على شيء آخر، وعلى الأم أن تفهم أن ابنها له عليها 7 حقوق يجب أن تمنحه إياها، ونحن نضع خطة للعمل على المرحلة الأول وسنكون خلال هذه الفترة انتهينا من إنشاء مراكز بـ10 محافظات.

وأشارت الدكتورة عبلة الألفى إلى أن الطفل فى كل مراحله العمرية يجب أن يكتسب مهارات معينة، ويجب أن تقوى الأم هذه المهارات فى التعامل معه فى المراحل العمرية المختلفة فى إطار الرعاية التطورية والتربية الإيجابية للأطفال.