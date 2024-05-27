شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة حج وزارة التضامن تغادر إلى السعودية لاستقبال أول أفواج حجاج الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر مقدمة بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى إلى المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين إلى الأراضى المقدسة استعدادا لاستقبال أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بالمدينة المنورة يوم الأربعاء المقبل على أن يتم سفر باقى الحجاج تباعا .

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الاهلية طوال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية مع توفير الخدمات لزوار بيت الله

وكان أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية قد اكد لـ" الخليج 365" أن مقدمة بعثة حج الوزارة تغادر إلى الأراضى المقدسة قبل سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الاهلية بيومين وذلك لاستقبال الحجاج وتيسير كافة إجراءات دخولهم الأراضى المقدسة وتسكينهم فى الفنادق المخصصة لهم سواء فى المدينة المنورة او مكة المكرمة ،لافتا إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة اقامتهم فى السعودية لحين عودتهم إلى أرض الوطن بعد تأدية مناسك الحج .