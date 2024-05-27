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ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات والإدارات التعليمية ضوابط تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية وتضمنت الخطوات التالية:

- اتباع الدقة فى تقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية.

_ مراجعة نموذج الإجابة المخصص لتقدير درجات كل مادة قبل القيام بأعمال التصحيح ورصد الدرجات.

- الالتزام بنموذج الإجابة المخصص لتصحيح المواد الدراسية، مع مناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه المسئول.

_ توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب .

_ التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

_ مراجعة الورقة الحاصلة على أقل من درجة النجاح بثلاث درجات بدقة.

_ سرعة إرسال نتيجة العينة العشوائية قبل بداية عملية التقدير الشاملة.

_ فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك ولا تقدر بـ(صفر) التقدير صفر لإجابة الخطأ فقط .

_ تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق) .

_ على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول) إعداد إحصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عام للمادة كاملة .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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