شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة اعتبارا من غد بقيم تصل لـ3 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الثلاثاء 28 مايو، تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2: 3) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 31 و 32 درجة ، وعلى جنوب الصعيد تقارب درجات الحرارة ال 40 درجة .

ويشهد اليوم الإثنين ، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26.