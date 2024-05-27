شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ بـ200 جنيه.. غرامات المخالفات داخل محطات مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 المخالفات والغرامات المقررة عليها دخل خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، والتى تأتى أقل غرامة بها 200 جنيه.

التدخين داخل المحطات والقطارات غرامة 200 جنيه

إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات، 200 جنيه

ركوب الرجال عربة السيدات في الأوقات غير المخصصة لهم، 200 جنيه

إساءة استعمال المعدات أو أجهزة المحطات والقطارات، 200 جنيه

استخدام آلات ومعدات بدون تصريح 200 جنيه

مزاولة البيع في المحطات والقطارات بدون تصريح 200 جنيه

التسول في المحطات والقطارات، 200 جنيه

لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح، 200 جنيه

عبور شريط سكة المترو، 200 جنيه.