شكرا لقرائتكم خبر عن مرافق لكل حالة.. لجنة خاصة للطلاب ذوى الهمم بامتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا من داخل لجان امتحانات الطلاب ذوى الهمم بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وذلك على هامش جولة تفقدية للدكتورة ثريا البدوى عميد الكلية والدكتور هناء سرور رئيس الكنترولات لمتابعة انتظام اللجان.

وأكدت الدكتورة ثريا البدوى عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة، انتظام امتحانات نهاية العام على كافة المستويات الدراسية لطلاب الكلية والتى تعقد حضوريا بنظام المزج ما بين الاسئلة المقالية والبابل شيت وفقا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة ، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة للطلاب ذوى الهمم مع تواجد مرافق لكل حالة من موظفى الكلية لمتابعة الامتحانات والكتابة بدلا من الطالب فى الحالات التى تستدعى ذلك.

وبدورها أكدت الدكتورة هناء سرور رئيس الكنترولات بالكلية على انتظام اعمال التصحيح والرصد داخل الكنترول يوميا بمجرد الانتهاء من الامتحان وذلك لسرعة الانتهاء من النتيجة واعتمادها واعلانها للطلاب بعد فترة قصيرة من انتهاء الامتحانات مشيرة الى اختتام ماراثون الامتحانات بعد الانتهاء مباشرة من اجازة عيد الاضحى اذ تنتهى الاختبارات يوم 26 يونيه المقبل.

فيما قال عزت اسماعيل أمين كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن الاختبارات تشهد انتظام كامل وتم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاضة بالامتحانات مع توفير استراحات مكيفة لأهالى الطلاب ذوى الهمم للانتظار بداخلها حتى الانتهاء من الامتحان.