شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن الفائزين فى المهرجان السينمائى الخامس "الصحة للجميع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الاختيار الرسمي للأفلام الفائزة لهذا العام في مهرجان الصحة للجميع السينمائي الخامس، وتم الإعلان عن الجوائز في حفل خاص بمناسبة إطلاق الجولة الاستثمارية لمنظمة الصحة العالمية عشية انعقاد جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين في جنيف.

شهد هذا الحدث، الذي افتتحه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وحضره ممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء ومشاهير من مجال السينما والفنون، الإعلان عن الأفلام الفائزة في 7 فئات مختلفة، في حين حصلت 4 أفلام على تنويه خاص من هيئة المحلفين.

وقالت الكنظمة فى بيان، إن هذه هي السنة الخامسة لمهرجان الأفلام الذي استقبل ما يقرب من 1000 مشاركة من صانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم حول قضايا تتراوح بين المساواة بين الجنسين وصدمات الحرب والإرهاق وتغير المناخ والشيخوخة الصحية. ومن بين هذه الأفلام، تم تحكيم 61 فيلمًا في القائمة المختصرة من قبل لجنة من المهنيين والفنانين والناشطين المتميزين، بما في ذلك الممثلين والمدافعين المشهورين، نانديتا داس، وشارون ستون، وألفونسو هيريرا؛ والمخرجة والمنتجة أبولين تراوري؛ والسباحة الأولمبية وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية يسرى مارديني؛ والفنان متعدد التخصصات ماريو ماسيلاو؛ والمخرج السينمائي بول جيرندال. وانضم إليهم كبار مسؤولي الأمم المتحدة وموظفو منظمة الصحة العالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "إن مهرجان منظمة الصحة العالمية السينمائي "الصحة للجميع" يجمع العديد من القصص المؤثرة حول مجموعة متنوعة من التجارب الصحية من الناس من جميع أنحاء العالم"، "إن الاستماع إلى قصص الأشخاص المتأثرين بقضايا صحية يساعدنا على فهم التجارب الحياتية للأشخاص والتحرك نحو تحقيق صحة أفضل للجميع."

من الاختيار الرسمي، "الجائزة الكبرى" واحدة تُمنح الجائزة لكل فئة من فئات المنافسة الرئيسية الثلاث: التغطية الصحية الشاملة، وحالات الطوارئ الصحية، وتحسين الصحة والرفاهية، والتي تتماشى مع أهداف منظمة الصحة العالمية .

قالت نانديتا داس، الممثلة والمخرجة السينمائية والناشطة الاجتماعية الهندية، التي عملت مرتين في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي ومثلت في أكثر من 40 فيلماً روائياً ب 10 لغات مختلفة: "يسعدني أن أكون عضواً في لجنة تحكيم منظمة الصحة العالمية من أجل الصحة. كل مهرجان السينما. يمكن للأفلام أن تخلق الوعي، وتتحدى الأحكام المسبقة، وتطرح أسئلة غير مريحة، وتحكي قصصًا يجب أن تروى. الصحة هي حقنا ومسؤوليتنا شخصياً وجماعياً. لذا فإن الاحتفال بالأفلام التي تركز على هذه القضايا أمر مهم. ويسعدني أن أتيحت لي الفرصة للإعلان عن الفائزين في النسخة الخامسة من هذا الحدث السنوي.

كما تم منح 4 جوائز خاصة لفيلم من إنتاج الطلاب، وفيلم عن النشاط البدني والصحة، وفيلم عن صحة المهاجرين واللاجئين، وفيلم قصير جدًا.

لقد برز موضوع الصحة العقلية بشكل كبير في المشاركات الفائزة هذا العام، بما في ذلك فيلم قصير قوي ومؤثر من فرنسا حول صعوبات دعم قريب تم تشخيص إصابته بمرض خطير. يصور الفيلم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا تواجه مسؤوليات ثقيلة بينما تعيش بمفردها مع والدتها المصابة بالسرطان.

فيلم فائز آخر، من تركيا، يصور بقاء وتعافي أم سورية شابة لاجئة في جنوب تركيا أمضت 5 أيام محاصرة تحت أنقاض البناء في أعقاب الزلازل التي وقعت في 6 فبراير 2023. يعرض الفيلم المتحرك تفاصيل التقدم الذي أحرزته في عملية إعادة التأهيل بما في ذلك تعلم كيفية المشي مرة أخرى.

قائمة الأفلام الحائزة على جوائز:

التغطية الصحية الشاملة "الجائزة الكبرى": "المرأة الحكيمة في إندونيسيا" - الإعاقة؛ العمى. إعادة تأهيل

إخراج نالين نارانج (أستراليا) من مؤسسة فريد هولوز / فيلم وثائقي – المدة 5'10''

الطوارئ الصحية "الجائزة الكبرى": "رحلة ما وراء الركام" - تركيا / الكوارث الطبيعية؛

إخراج مؤمن سيد عيسى وأثير سالم بحر (تركيا) من نقابة الأطباء المستقلين / فيلم وثائقي – المدة 7'09

صحة ورفاهية أفضل "الجائزة الكبرى": "اللون" - إسبانيا

إخراج إيفا جاكوبوفسكا (بولندا/إسبانيا) / خيال – المدة 8'

الجائزة الخاصة لفيلم النشاط البدني والصحة: ​​"بينج بونج باركنسونز" – الولايات المتحدة الأمريكية

إخراج ديف ستيك (الولايات المتحدة الأمريكية) من شركة Numeric Pictures / فيلم وثائقي - المدة 3'06''

الجائزة الخاصة للفيلم الصحي للمهاجرين واللاجئين: "قصة دلال" - العراق

إخراج ألكسندرا كوردوكس من شركة Laundry Lane Productions (أستراليا) / رسوم متحركة - المدة 6'15''

جائزة فيلم الطلاب: "أمي وأنا، وهذا... (مامان وموي، وآخرون...)" - فرنسا / الأمراض غير السارية - السرطان؛ الصحة النفسية

إخراج إليسا تيوزو (فرنسا) / الرسوم المتحركة – المدة 3'56''

الجائزة الخاصة للفيلم القصير جداً: "مسار الدراجة" – المملكة المتحدة / البيئة؛ تغير المناخ والصحة

إخراج ريد وايد (المملكة المتحدة) / خيال – المدة 3'

الأفلام التي حصلت على تنويه خاص من لجنة التحكيم

إشارة خاصة للطوارئ الصحية: "الجزيرة (ADA)" - تركيا / الجفاف؛ تغير المناخ؛ الهجرة

إخراج محمود تاش (تركيا) / وثائقي – المدة 5 دقائق

صحة ورفاهية أفضل تنويه خاص: "الأنقياء" - إيران / المحددات الاجتماعية للصحة؛ الوصول إلى النظافة

إخراج مسعود مشوف (إيران) / روائي – المدة 4'37''

تنويه خاص للتغطية الصحية الشاملة: "ما بعد الميل الأخير - قصة روز ماجايي" - ملاوي / القوى العاملة في مجال الصحة

إخراج كارلو ليتشيا / Village Reach (منظمة غير حكومية في أفريقيا) / فيلم وثائقي – المدة 8 دقائق

تنويه خاص للفيلم القصير جدًا: “إنسان. التعامل بعناية"

إخراج مايا آدم (الولايات المتحدة الأمريكية) من كلية الطب بجامعة ستانفورد / خيال – المدة 2'21''