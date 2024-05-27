شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة الصحية: توجيهات بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكى لمنح شهادة "جهار- ايجيكاب"، وذلك بمقر الجامعة بطنطا.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون مع المستشفيات الجامعية كشريك أساسى لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدكتور أحمد طه خلال افتتاحه لبرنامج تدريبى تنظمه الهيئة بالجامعة أن "جهار ايجيكاب" هو أول "شهادة دبلوم مهني" معتمد من المجلس الصحى المصرى لتخريج متخصصين فى تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمى وعملى أعدّته الهيئة ويتضمن المعايير التى أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية.

وفى ذات السياق، أشاد طه بالدور المحورى الذى تلعبه جامعة طنطا، خامس جامعة تم انشائها فى مصر، فى خدمة أهالى الدلتا مشيرا إلى أن خطة الهيئة فى تأهيل المنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ، التى يدخلها التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الثانية، تعتمد بشكل أساسى على توفر الخدمات المتخصصة بمستشفيات جامعات طنطا وكفر الشيخ التى ينتظر أن تلعب دورا اساسيا فى الإحالة اليها فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية.

وأوضح د. أحمد طه، أن الشهادة التى سيمنحها البرنامج تستهدف تدريس 8 وحدات منهجية خاصة بمعايير المستشفيات فى الجامعات التى تم توقيع البروتوكول معها إلى جانب 4 وحدات منهجية أخرى تقوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتدريب عليها خاصة بمعايير اعتماد وحدات الرعاية الأولية، مما يفتح المجال أمام الخريج لتأهيل المنشآت الصحية الرئيسية التى تعتمد عليها منظومة التأمين الصحى الشامل فى تقديم خدماتها للمنتفعين.

وأشار طه، إلى أن برنامج "جهار- ايجيكاب" يشترط كذلك لمنح الشهادة للمتخصص أن يقدم مشروع تخرج لتحسين الجودة لإحدى وحدات الرعاية الأولية غير المعتمدة بعد عمل دراسة لتحليل الفجوة عن تطبيق معايير الجودة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بالدور الهام والفعال الذى تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فى دعم المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لتحقيق المشاركة الفعالة لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى خدمة المجتمع والتى تمثل مبدأ رئيسى فى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم التدريب والتعليم المهنى لتلبية احتياجات سوق العمل من النواحى المعرفية والمهارية، مشيدا بتوقيع البروتوكول لتعزيز قدرات الاطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تضم 13 مستشفى جامعة بسعة 3097 سرير، من بينها مستشفى الجراحات بسعة 768 ومستشفى التعليمى العالمى بسعة 408 وجارى التشغيل التجريبى لمستشفى جراحات الكلى بسعة 180 واستطاعت مستشفيات جامعة طنطا خلال ال 3 سنوات الأخيرة تقديم خدماتها الطبية إلى ما يقرب من 4.5 مليون مواطن، وجارى انشاء مستشفى 900900 بالمحلة الكبرى، على ٣ مراحل بإجمالى مسطحات بنائية 13 ألف متر مربع بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، بطاقة استيعابية ٦٠٠ سرير، و٣٠ غرفة عناية مركزة، ومستشفى الطوارئ بمساحة 1600 متر مربع، و8 غرف عمليات، و بطاقة استيعابية 200 سرير.

تم توقيع البروتوكول بحضور وفد من قيادات جامعة طنطا ضم الدكتور احمد غنيم، عميد كلية الطب، الدكتور محمد حنتيرة، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية كما شهد توقيع البروتوكول كل من د. وائل الدرندلي، د. السيد العقدة، د. ايمان الشحات، د. ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور كريم عرفة، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانونى للهيئة.

وخلال كلمته الافتتاحية لأول برنامج تدريبى للتعريف بمتطلبات الاعتماد المبدئى للمستشفيات بمحافظة الغربية، أكد د. احمد طه أن التأمين الصحى الشامل هو المشروع الوطنى الذى تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحى بما يتوافق مع احدث الاتجاهات لادارة تكنولوجيا النظم الصحية ليحصل المريض المصرى على خدمات صحية ذات جودة.

يقام البرنامج التدريبى بمقر جامعة طنطا على مدار 3 ايام ويشارك به 240 متدرب من العاملين بمستشفيات جامعة طنطا، وهيئة التأمين الصحى ومديرية الصحة بمحافظة الغربية، ويتضمن التعريف بقواعد اتخاذ القرار وتقييم المنشآت للحصول على شهادة الاعتماد المبدئى للمستشفيات إلى جانب التعريف بمعايير السلامة الوطنية.

من جانبه، أعرب د. احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجامعة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من البرامج التدريبية لتأهيل العاملين بمختلف التخصصات الطبية لتطبيق معايير الجودة .

وفى نهاية الزيارة، قام وفد الهيئة بجولة ميدانية بمستشفى الجراحات الجديدة، بمرافقة عميد كلية الطب ولفيف من قيادات الجامعة حيث قاموا بتفقد أقسام الرعاية المركزة، والمناظير، والمعمل، والعمليات الجراحية، واشاد الوفد بحماس اعضاء الفرق الطبية لتطبيق معايير الجودة تمهيداً للحصول على الاعتماد.



الدكتور أحمد طه خلال افتتاحه لبرنامج التدريبي