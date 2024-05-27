نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم تُوفر لحوم أضاحي بالتقسيط للأعضاء

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم عن طرح "لحوم الأضاحي" بالتقسيط وذلك لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم نيابات وجنوب القاهرة وحلوان، ومن المقرر أن يتم تعميم التجربة على مستوى كافة اللجان بجميع انحاء الجمهورية فى أطار حزمة الخدمات التى أعدها رئيس النقابة كريم عبدالباقي، من أجل التخفيف عن الموظفين العاملين بالنيابات والمحاكم، ويأتى ذلك بالتنسيق بين النقابة العامة واللجان النقابية والمسؤولين عنها.

هذا وقد اعلن كريم عبدالباقى رئيس النقابة العامة، أن فكرة توفير "لحوم الأضاحي" بالتقسيط على ثلاث شهور تأتى استجابة لرغبة العاملين وعلى الراغبين فى الحصول على تلك الميزة توقيع الاستمارة المخصصة لهذا الغرض ويتم الخصم من راتب "يوليو وأغسطس وسبتمبر".

وأشار إلى أهمية تفاعل النقابة مع جميع الاعضاء فى مختلف مواقع العمل بالنيابات والمحاكم، ليس فقط على مستوى الخدمات العادية التى تقدمها كل النقابات ولكن التخفيف عن كاهل موظفينا هدف نعمل عليه داخل مجلس إدارة النقابة ونسعى فى الوقت الحالى أن يكون لدى العاملين بالنيابات والمحاكم أول مستشفى مملوك للاعضاء نقدم لهم من خلالها كافة الخدمات الطبية المطلوبة للموظف وأفراد أسرته.