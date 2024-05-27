شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بنى سويف لنقل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع جامعة بنى سويف ممثلة في" كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء" بهدف تعزيز أواصر التعاون ووضع إطار بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات ونقل العلوم والتكنولوجيا والخبرات الحديثة وتوطينها وتطويرها بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

وقام بالتوقيع اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، وبحضور الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، و قيادات هيئة ميناء دمياط.

من جانبه، نقل اللواء أحمد حواش تحيات المهندس كامل الوزير، وزير النقل ، مؤكدا حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كل الدعم والمساندة للطلبة من منطلق مسئوليتها المجتمعية للربط بين المواد العلمية والنظرية والواقع العملي بالشراكة مع جامعة بنى سويف للمساعدة في إعداد خريجين مؤهلين علمياً ومهنياً قادرين على تحقيق التنافسية في سوق العمل.

وأضاف أن هذا التعاون سيكون إضافة جديدة وقوية لاسيما أن جامعة بنى سويف التي تشمل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تعد من أهم الجامعات المصرية التي تقدم برامج تعليمية و تدريبية متميزة بما يحقق المنفعة المتبادلة حرصاً منهم على تنمية الاستثمار في العنصر البشري، وهو الأمر الذي أكد عليه الدكتور منصور حسن، وأوضح أن جامعة بنى سويف على استعداد كامل للتعاون بتقديم الخدمات الجامعية المختلفة حرصاً من الجامعة على تحقيق أقصى استفادة متبادلة بين الجانبين .