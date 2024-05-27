شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصيحة لدول إقليم شرق المتوسط بشأن مفاوضات معاهدة الأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان الشكر للدكتورة حنان البلخى المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط على جهودها الحثيثة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، وتعزيز التعاون بين دول الإقليم.

جاء ذلك فى كلمة الوزارة خلال اجتماع وزراء صحة إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والذى عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ"جنيف".

وفى كلمتها، تطرق الوزارة إلى مفاوضات معاهدة الأوبئة والتى لم يتم الوصول إلى توافق بشأنها، من قبل الدول أعضاء منظمة الصحة العالمية، حيث استعرض الوزير رؤية مصر حيال المفاوضات، مؤكدا ضرورة منح تلك المفاوضات الوقت المناسب، وعدم التسرع فى الخروج بنص غير متوازن، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة فى صالح دول الإقليم والدول النامية بشكل عام.

واستعرضت الوزارة، أبرز العناصر التى لم تتمكن دول الإقليم من الوصول إلى تفاهم حيالها، والتى تضمنت المشاركة وتبادل المنافع، والالتزامات المتعلقة بتطبيق مبدأ الصحة الواحدة، ونقل التكنولوجيا ورفع قدرات الدول النامية فيما يتعلق بالإنتاج المحلي، إلى جانب إيجاد آلية أو صندوق تمويل يتمتع بصلاحيات، وحوكمة عادلة، ويحمل التزامات قانونية صريحة، للتعامل مع الطوارئ الصحية والأوبئة.