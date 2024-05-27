شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكة الحديد: القطاع شهد طفرة فى تطويره تنفيذا لتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، إن السكة الحديد شهدت طفرة فى التطوير منذ أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تطويرها، لتليق بالشعب المصري وتواكب الجمهورية الجديدة، مثمنا الجهود المبذولة من المهندس كامل الوزير وزير النقل، من أجل تنفيذ حلم التطوير للهيئة .

وأشاد رئيس النقابة بجهود العاملين بالهيئة وحرصهم الدائم على تنفيذ تعليمات قيادات الهيئة من أجل التطوير والارتقاء بها، وأضاف فكري: أننا كعاملين بالسكة الحديد شاهدنا عدد الجرارات التي تم استيرادها والعربات وكذلك تطوير الإشارات والمزلقانات، لذا علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات وتنميتها والعمل على زيادة الإنتاج فى قطاعات الصيانة والورش من تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

جاء ذلك خلال الندوة الحاشدة التى نظمتها هيئة السكة الحديد، بفرز القاهرة للعاملين بالهيئة من كل القطاعات العاملة بها بحضور العميد حسام كحيل مدير عام الأمن برئاسة الهيئة وعبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، ودارت محاور الندوة حول الشائعات وخطورتها ومدى تأثيرها على تطوير العمل وزيادة الانتاج، وكذلك مراحل تطوير الهيئة من حيث الجرارات والعربات والمزلقانات والإشارات .

حيث تحدث العميد حسام كحيل عن الشائعات وخطورتها ومدى تأثيرها في سلوك العاملين، ومساهمتها في إثارة الفتنة وإرباك العمل وتأخر الانتاج، ونوه إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع أي خبر وعدم المساهمة في نشره إلا بعد التأكد من صحته من خلال المصادر الرسمية لهذا الخبر .

كما أكد على أن المساهمة في نشر الشائعة تساهم تدهور العمل وتضع المسئول عن نشرها تحت طائلة القانون، حيث أوجب القانون معاقبة من ينشر شائعة بالحبس مدة لا تجاوز سنه وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 20 ألف .