شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث التعاون للدفاع عن أموال الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر الهيئة بالمهندسين حيث تباحث الطرفان أوجه التعاون المشترك في الدفاع والحفاظ على أموال الدولة، فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة بالمحافظة.

حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة، المستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار محمود فرحات الأمين العام المساعد، و المستشار وليد السباعي المستشار القانوني لمحافظة جنوب سيناء.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.