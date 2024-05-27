شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ الدكتورة جيهان زكي لتعيينها رئيسا تنفيذيا للمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى الدكتورة جيهان زكى عضوة مجلس النواب، لصدور القرار الجمهورى بتعيينها فى منصب رئيس تنفيذى للمتحف المصرى الكبير.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار المستحق، مؤكدة أنه يؤكد إيمان الإرادة السياسية بكفاءة وخبرة المرأة المصرية، مضيفة أنه منصب مستحق لمسيرة الدكتورة جيهان زكى الحافلة بالجهود والانجازات فى مجال علوم المصريات والتراث المصري، مؤكدة أن هذا المنصب الهام يعد إنجاز جديد يضاف لمكتسبات المرأة المصرية، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة جيهان زكى اختيرت ممثلًا عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لمنظمة اليونسكو بباريس لمتابعة الملف المصرى الخاص بالتراث الثقافى 200، وأسند إليها منصب مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة2010.، وأسست الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة بالشراكة مع منظمة اليونسكو، كما عينت مستشارًا للشؤون الخارجية والمنظمات الدولية فى وزارة الأثار عام 2011، والرئيسة السابقة للأكاديمية المصرية للفنون بروما أبريل 2012، وأستاذ علوم المصريات بالمركز القومى للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية، وأول أمرأه يقع عليها الاختيار لرئاسة الأكاديمية بعد 13 رئيسًا للأكاديمية على مدار قرابة 100 عام.