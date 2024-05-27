شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى الترم الثانى بالجيزة.. استعلم بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة، عن كيفية الاستعلام عن نتيجة امتحانات أبنائهم بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إتاحة نتيجة صفوف النقل، إلكترونيًا، على موقعها الرسمي https://www.gizaedu.net/.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة، يوم الخميس الماضي الموافق 9/5/2024، واستمرت حتى الخميس الموافق 16/5/2024، حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقًا للخريطة الزمنية للامتحانات، أدى الطلاب يوم الخميس 9/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 12/5/2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والثلاثاء 14/5/2024 امتحان مادتي الهندسة، والعلوم، والخميس 16/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، والمساهمة في تحليل بيانات الطلاب وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إمكانية الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب، إلكترونيًا، قبل أيام من إعلانها في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس.

وأعلنت المديرية إتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2023 لطلاب صفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي) على رابط موقعها الرسمي، اضغط هنا.. ، للاستعلام عنها بالرقم القومي للطالب أو الطالبة.