شكرا لقرائتكم خبر عن بديل لشارع ترسا.. رصف ورفع كفاءة طريق الثلاثينى الجديد بالجيزة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، رصف ورفع كفاءة شارع الثلاثيني الجديد، الطريق الموازي والبديل لشارع ترسا بحي الطالبية، وذلك ضمن مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية 2023/2024.

وقالت المحافظة عبر صفحتها، الرسمية على "فيس بوك"، واصفة أعمال التطوير بالطريق: "من طريق مليء بالرتش ومخلفات البناء إلى محور مروري.. الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الثلاثيني الجديد الطريق الموازي والبديل لشارع ترسا بحي الطالبية".

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء بالانتهاء من الشوارع المدرجة في أعمال التطوير والرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات والتأكيد على الشركات المنفذة للأعمال مراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.



رصف ورفع كفاءة شارع الثلاثينى الجديد



رصف ورفع كفاءة شارع الثلاثينى الجديد



رصف ورفع كفاءة شارع الثلاثينى الجديد