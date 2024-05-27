شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحصد 22 جائزة فى المجالات الأدبية والعلمية بمهرجان إبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حفل ختام مهرجان "إبداع 12" والذى حصدت فيه جامعة القاهرة 22 جائزة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، والإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعات، ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

وتضمن حفل ختام المهرجان، العديد من الفقرات الفنية الموسيقية والغنائية والاستعراضية لطلاب الجامعات الفائزين والمتميزين، كما تضمن الحفل عرض فيلم قصير عن مسابقة إبداع 12، وعرضا فنيا لفرق الفنون الشعبية، وتكريم بعض الرموز الفنية في المجالات الأدبية والفنية أبرزهم المايسترو نادر عباسي، والفنانة سهير المرشدي، والنجم محمود حميدة، والفنان عبد الرحيم كمال، والفنان أحمد أمين، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان سامي مغاوري، والفنان محمد دياب، كما تم تكريم الطلاب الفائزين في مختلف مجالات المهرجان.

واختتمت فعاليات حفل مهرجان "إبداع 12" بإعلان الجوائز حيث فازت جامعة القاهرة بـ 22 جائزة (17 جائزة فردية و 5 جوائز جماعية) في مختلف المجالات ففي مجال الرواية فازت الطالبة يوستينا أنور بطرس بالمركز الثالث، وفي مجال المراسل متخصص فاز أحمد حسن السيد عبد الباقي بالمركز الثالث، وفي الفنون التشكيلية "غير متخصص ضوئي" فاز محمد عصام الدين محمد بالمركز الثاني، وفي الفنون التشكيلية "غير متخصص أشغال" فازت فاطمة حسن علي عبد الفتاح بالمركز الأول، وفي الفنون الشعبية "غير متخصص" فاز أحمد محمد عبد الوهاب عثمان أفضل مؤدي حركة، وفازت هاجر كمال مصطفى عبد المجيد، وأمير أيمن حسن عبد الحميد ومحمود علاء الدين محمود نوح أفضل مدرب، وفازت بسنت رحمي محمد شرف أفضل مؤدية حركة، وفي مجال العزف "الفردي غير متخصص" فاز مازن تامر عبد الحميد.

بالمركز الثاني، وفي العروض المسرحية "غير متخصص" فاز محمود إبراهيم الحسيني محمد أفضل ممثل، ومريم هشام عبدالغفار درويش أفضل مخرج ثان، وسيف الدين إسلام حافظ محمد أفضل الديكور، وزياد محمد أحمد محمد عبدالعال أفضل إضاءة، كما فاز فريق الابتكارات العلمية "روبوتات" وهم عمر أحمد أنور منصور، وعمر سعد محمد سعد، ودينا حسام عاصم خليل بالمركز الثالث، كما فاز الفريق المشارك في مجال الإنشاد الديني بالمركز الثالث، والفريق المشارك في مجال الترانيم الجماعي بالمركز الثاني، والفريق المشارك في العروض المسرحية الجماعي "غير متخصص" بالمركز الثالث، والفريق المشارك في العزف الجماعي "غير متخصص" بالمركز الثاني، والفريق المشارك في مجال الفنون الشعبية "غير متخصص" بالمركز الثاني.

وفي كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر ولادة بشبابها وفنانينها ورياضييها وعلمائها ومثقفيها وبطلاب الجامعات المبدعين، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة هي بيت الشباب الذي يستقبلهم في مختلف الأنشطة ليظهروا إبداعاتهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن حلم الوزارة هو بلوغ أقصى مكان من الإبداع في كل شيء مثل حلم الدولة المصرية التي تحلم وتبدع في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى الدعم والمساندة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن ما رأيناه اليوم هو هدية كبيرة جدًا من الشباب المصري وإبداع كبير جدا يطمئنا على المستقبل في الثقافة وفي الفنون وفي إبداعات علمية، وفي أشياء كثيرة جدا، مؤكدًا أن الجامعات المصرية ستظل بشبابها منبعا لكل ما هو مبدع في المجال الجامعي.

وخلال كلمته، رحب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالحاضرين تحت قبة الجامعة، مؤكدًا أهمية مهرجان إبداع في اكتشاف مواهب طلاب الجامعات في مختلف المجالات، قائلًا: إن هذا اليوم يمثل الإبداع المصري في أزهى مراحله وإبداعاته تحت ظلل الدولة المصرية الوطنية، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الدكتور الخشت عن سعادته لتواجده مع الطلبة والطالبات المبدعين من الجامعات المصرية الذين أبدوا من خلال مشاركتهم في مسابقة إبداع قدرتهم على الفن والإبداع، واحترافيتهم في الأداء، مؤكدًا أن مصر تنجب باستمرار علما، وفنا، وأدبا، وثقافة، وفي كل المجالات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن ما رآه من طلاب الجامعات من إبداع وتألق يبشر بأن مستقبل الفن المصري سيكون كبيرا وعظيما.

ووجه الدكتور الخشت، خلال كلمته، بضرورة فتح المسارات أمام الطلاب الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية والفنية والثقافية وغيرها، لأنهم معين لا ينضب وخريجو الجامعة أصبح لهم دور ومكانة في سوق العمل وينتظرهم الكثير، مؤكدًا أن جامعة القاهرة بها أكثر من 400 برنامج دراسي لإعداد خريجين دوليين.



تكريم الفنانين



حفل ختام المهرجان