شكرا لقرائتكم خبر عن جايكا تتبرع برافعات شوكية لتحسين قدرة إيصال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، باعتبارها الهيئة المنفذة للمساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية، عن منح رافعات شوكية لتعزيز القدرة اللوجستية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث استلم الهلال الأحمر المصري عدد 2 رافعة شوكية في مستودع الإسماعيلية.



رافعات جايكا

وتمت مراسم التسليم من قبل كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر الى الدكتورة آمال إمام، الرئيس المكلف للهلال الأحمر المصري، بحضور سفير اليابان لدى مصر السيد أوكا هيروشي وممثلين عن مكتب جايكا في فلسطين.

ويهدف التبرع إلى دعم القدرات اللوجستية للهلال الأحمر المصري، لا سيما في مستودعاته في العريش والإسماعيلية في مصر. ويأتي هذا الدعم في سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لمساعدة غزة، حيث يلعب الهلال الأحمر المصري دورا محوريا في إدارة المساعدات الإنسانية والتعامل معها.



رافعات

وكانت هيئة التعاون الدولي اليابانية والهلال الأحمر المصري قد تعاونتا سابقا على تسليم ونقل ثلاث دفعات من إمدادات الطوارئ، بما في ذلك الخيام والبطانيات والمواد الاستهلاكية الطبية والطرود الغذائية، التي تم تسليمها إلى قطاع غزة.



وجايكا هي واحدة من أكبر الهيئات المنفذة للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم، وتتبع نهجاً متكاملاً للتعاون الإنمائي من خلال الجمع بين التعاون الفني، والتعاون من خلال التمويل والاستثمار، والمنح، ومعالجة التحديات التي تواجهها البلدان النامية.