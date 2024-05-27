شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 12158 طن قمح ضمن البضائع العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 8 سفن أخرى، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34785 طنا، تشمل : 6717 طن رمل و 9401 طن يوريا و 3000 طن بودرة جبس و 3600 طن مولاس و 12067 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46782 طن تشمل : 12158 طن قمح و 8017 طن ذرة و 5000 طن حديد و 413 طن خشب زان و 9101 طن خردة و 5000 طن سكر و 653 طن ابلاكاش و 6440 طن بضائع متنوعة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 744 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 611 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3976 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 29607 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 213489 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2344 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم ابو راضى، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، و عدد 5 وحدات نهرية ( بارج ) بعد أن قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالى ( 1047 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2107 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6132 حركة .