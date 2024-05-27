شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تطلق المؤتمر العلمي الـ12 "التحالف ‏والشراكات" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات المؤتمر العلمى الثانى عشر لجامعة عين شمس تحت عنوان "التحالف ‏والشراكات" على مدار يومى الخميس والجمعة الموافق 30- 31 مايو 2024، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين ‏شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ‏والبحوث.

يأتى تنظيم المؤتمر انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على التواصل العلمى بين كافة قطاعات ‏وكليات الجامعة ومواكبة التطور التكنولوجى وفتح آفاق للتعاون والشراكة مع كافة المؤسسات ‏والجهات، ويضم المؤتمر على مدار يومين عدة جلسات بمشاركة نخبة من المتخصصين من مختلف القطاعات العلمية.

تتضمن فعاليات اليوم الأول جلسات حول الدرجات المزدوجة فى قطاع الهندسة وعلوم الحاسب الآلي، الشراكات فى عدة مجالات منها: اللغويات، الحكم والمساءلة، الصناعة، الابتكار والتدريب والتطوير الوظيفي، القطاع الطبى والصحي، إدارة الأعمال.

كما تتضمن فعاليات اليوم الأول جلسة حول المعهد الدولى للتعليم عبر الإنترنت - مركز مصر.

كما يتم على هامش الجلسة الافتتاحية توقيع عدد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والانتاجية الوطنية والإقليمية والدولية.

وتتضمن فعاليات اليوم الثانى عدة جلسات حول الشراكات مع: المنظمات غير الحكومية، قطاع العلوم الإنسانية، الآثار، الزراعة، التميز للاستدامة، الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، بالإضافة إلى تكريم الحاصلين على جوائز النشر الدولى، الحاصلين على جوائز الجامعة المختلفة وتكريم أبناء الجامعة الحاصلين على جوائز محلية وعالمية مرموقة.