شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب بالجيزة تشارك بمعرض زهور الربيع 2024.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بمعرض زهور الربيع 2024 في نسخته الـ"91"، والذي يُقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، أن المشاركة بالمعرض هذا العام، تشهد عرض مجموعة متنوعة من شتلات الأشجار والنباتات، التي تمت زراعتها بمواقع الشركة، من خلال الإدارة العامة للحدائق والتشجير.

وتزامنًا مع فعاليات المعرض، يقوم فريق التوعية بالشركة بتنفيذ حملات لتوعية زائري المعرض بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وكذا توزيع بروشورات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية، أهمها إمكانية ري بعض النباتات من بواقي الاستخدامات اليومية للمياه.

جديرٌ بالذكر، أن المعرض في نسخته الـ"91"، يشارك فيه عددًا من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، العاملة في مجالات زهور الزينة والقطف والصبارات وتنسيق الحدائق من مصر والوطن العربي.



شركة مياه الشرب بالجيزة تشارك بمعرض زهور الربيع



شركة مياه الشرب بالجيزة تشارك بمعرض زهور الربيع



شركة مياه الشرب بالجيزة تشارك بمعرض زهور الربيع



شركة مياه الشرب بالجيزة تشارك بمعرض زهور الربيع



شركة مياه الشرب بالجيزة تشارك بمعرض زهور الربيع