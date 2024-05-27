شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حارة وانخفاض بالدرجات.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 27 مايو 2024 إلى السبت 01 يونيو 2024، حيث تشهد هذه الفترة طقس حار نهاراً على أغلب الانحاء مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى:-

- الإثنين 27 مايو :

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغريبة على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 28 مايو حتى السبت 1 يونيو :

انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2: 3) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.



ويشهد اليوم الإثنين ، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26.