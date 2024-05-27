شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس المصرية اليابانية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للطلاب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مواعيد بدء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية، موضحة أنه سيتم بدء التواصل خلال الأسبوع القادم بمدارس: العاشر من رمضان 1 و2 وبورسعيد والغردقة والفيوم وسنورس والوادي الجديد وبني سويف وجمصة وحوش عيسى وطور سيناء والمنيا الجديدة وحي العقاد والعريش وبورفؤاد ومرسى مطروح وشرم الشيخ، كما ودسيتم بدء المقابلات في باقي المدارس تباعا.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2025، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول الآن على الرابط التالى والتقدم، https://ejs4students.moe.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، تمت اتاحته من الثلاثاء 16 أبريل الماضى وحتى الأسبوع 7.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

وسيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.