شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول تبحث رفع المعاش التكميلى وزيادة مكافأة نهاية الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقر النقابة العامة، الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باللجان النقابية والعاملين بشركات البترول، وفي مقدمتها آخر المستجدات عن الدورة النقابية الحالية، ووضع آلية لخطط الدورة وحل المشاكل التي تعرقل عجلة الإنتاج والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم.

كما ناقش الاجتماع دراسة رفع المعاش التكميلي، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، مع دراسة وضع العاملين المتعثرين في عينة تحاليل السموم، والموضوعات المتعلقة بعلاج الأسري، وتطوير وتحديث مبنى النقابة العامة للبترول بالسويس.

كما أجري جبران خلال الاجتماع تعديل في تشكيل هيئة المكتب التنفيذى للنقابة العامة لنواب رئيس النقابة، المهندس أحمد نسيم نائب، الدكتور أشرف المحروقي نائب، صبري عبد العزيز نائب، علاء زكي أمين صندوق مساعد النقابة العامة.

وأكد محمد جبران خلال الاجتماع، السعي الدائم على توفير مميزات للعاملين، مطالبا اللجان النقابية بالدعم الكامل والاستماع إلى متطلبات العاملين، والعمل على التواصل الدائم معهم، وحثهم على دفع عجلة الانتاج، والمحافظة على استقرار الوطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

جاء ذلك بحضور أحمد السروجي الامين العام للنقابة العامة، رابح عسل نائب رئيس النقابة، عايدة محي الدين نائب رئيس النقابة لشئون المراءة، عباس صابر أمين صندوق النقابة العامة، أحمد نسيم امين مساعد الصندوق، محسن جبر امين مساعد النقابة، احمد مبارك نائب رئيس النقابة للاسكندرية، حسام فاروق نائب رئيس النقابة للاسكندرية، سعيد زكريا نائب رئيس النقابة السويس، علاء ذكي عضو المجلس التنفيذي، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابة العامة، أحمد الجوهري أمين الشباب، عبد الله مشهور أمين العلاقات العامة، أشرف المحروقي عضو المجلس، علي فوكس عضو المجلس التنفيذي، محمد صلاح امين التدريب والتثقيف، صبري عبد العزيز عضو المجلس التنفيذي محمد يسري عضو المجلس التنفيذي.