شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تستعد لصرف معاشات شهر يونيو 2024 في هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لصرف معاشات يونيو 2024 اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل أول الشهر، كما تستمر الوزارة اليوم الإثنين فى صرف معاشات مايو الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

على جانب آخر حدد قانون التأمينات والمعاشات ضوابط الحصول على معاش الوالد، حيث يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوج ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الـ 21 عاما يحصل على المعاش العاجز عن الكسب وإذا كنت لازالت طالبًا ولا تتجاوز مراحل التعليم الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة و من حصل على مؤهل نهائى ولم يزاول مهنة بشرط ألا يتجاوز عمره 26 عاما بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل كما يمكن الحصول على معاش الوالد من بداية الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.