شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل المطرية بعد تطويرها لتقديم خدماتها للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة القاهرة، افتتحت المقر الجديد لمنطقة عمل المطرية ، وذلك بعد تطويره بشكل يليق بكيان ينتمي لوزارة العمل بجهود وسواعد العاملين بالمديرية، وتجديده وإعادة هيكلته واستلامه بعد التطوير، حتى يتسنى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى سهولة ويسر، ليكون مقراً لمكاتب تشغيل وعلاقات وتفتيش المطرية وعين شمس والحدائق والزيتون والمرج ، للعمل وفقاً لمنظومة العمل المميكنة فى جميع ملفات عملها فيما يخص التشغيل واستخراج شهادات القيد ( كعوب العمل المميكنة ) ، أو شهادات مستوى المهارة ومزاولة الحرفة فى شكلها الجديد المؤمن ، وكذلك تسجيل راغبى العمل بالداخل والخارج.

ويتولى المكتب مهام التفتيش على المنشآت عمالياً وفى مجال السلامة والصحة المهنية وفق منظومة الحوسبة التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة ، لتسهيل مهمة المفتشين ميدانياً وحكومة عمليات التفتيش ، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل المستمرة فى تطوير مكاتبها التابعة وتفعيل أدائها لمهامها المنوطة بها وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى ظل الجمهورية الجديدة .

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقرير للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتطوير أنظمة العمل داخل المديريات ومكاتبها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال المنظومة الرقمية التي بدأتها الوزارة لرقمنة كافة ملفات عملها في إطار إستراتيجية التحول الرقمى ورؤية مصر 2030.

وأضاف مدير المديرية أن المديرية بتطوير البنية التحتية لمنطقة عمل المطرية ومقرها وعنوانها : مساكن الشيخ غراب خلف قسم الحدائق ، بشكل يليق بمديرية عمل القاهرة ، وذلك خلال 3 أيام ، حيث جرى افتتاح المقر الجديد أمس الأحد، وذلك بعد افتتاح منطقة عمل الساحل بعد تطويرها الأسبوع الماضى، كما أكد على أنه سوف تتوالى أعمال التطوير لتشمل جميع المكاتب التابعة للمديرية ، محدداً المنطقة القادمة في التطوير وهي منطقة عمل شرق مدينة نصر .