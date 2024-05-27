شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن قصف 75 هدفا عسكريا فى قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال قصف 75 هدفا عسكريا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ "محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح الفلسطينية، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.