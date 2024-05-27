شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بغزة: اندلاع حريق فى مخيم الشابورة وسط رفح جراء قصف إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدفاع المدني بغزة عن اندلاع حريق في مخيم الشابورة وسط رفح الفلسطينية جراء القصف المدفعي الإسرائيلي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ "محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح الفلسطينية، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.