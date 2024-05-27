شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن مواعيد وتفاصيل الحجز على القطارات بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة السكة الحديد اليوم فتح باب الحجز الخاص بقطارات عيد الأضحى، والتي يمكن حجزها قبل السفر بـ 14 يوما، وذلك بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك .

وأعلنت السكة الحديد عن مواعيد حجز تذاكر السفر ، على أن يتم بداية الحجز الساعة اليوم الإثنين، للمسافرين خلال عطلة عيد الاضحي المبارك 1445 هـ وفقا للتالي : -

يتم فتح الحجز اليوم 27 /5/ 2024، للمسافرين يوم 10/6/2024

المسافرين يوم 11 /6/2024 يحجز يوم 28 /5/ 2024

المسافرين يوم 12 /6/2024 يحجز يوم 29/5/ 2024

المسافرين يوم 13/6/2024 يحجز يوم 30 /5/ 2024

المسافرين يوم 14/6/2024 يحجز يوم 31/5/ 2024

المسافرين يوم 15/6/2024 يحجز يوم 1 /6/ 2024

المسافرين يوم 16/6/2024 يحجز يوم 2/6/ 2024

تعمل هذه القطارات بجانب القطارات الإضافية والتي يبدأ تشغيلها 10/ 6/ 2026

وتوفر الهيئة عدة طرق للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وهى:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات .

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض اماكن الجمهورية .

4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى ( فورى – خالص ) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية .