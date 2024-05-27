شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مصنع "سب مصر - زهران" للأجهزة والأوانى المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال جولته المُوسعة اليوم بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مصنع جروب "سب مصر – زهران" للأجهزة والأواني المنزلية، بمدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، يرافقه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة والاستثمار والمناطق الحرة.

واستهل رئيس الوزراء جولته بالمصنع بالتأكيد على حرصه على زيارة المشروعات الصناعية الرائدة، خاصة التي تُسهم في زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مُستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن قطاع تصنيع الأجهزة والأدوات المنزلية من القطاعات الهامة، مُؤكداً أن الحكومة تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا المجال، بما يتواكب مع خطة الدولة لتوطين مختلف الصناعات، التي تُحقق قيمة مُضافة، وتُسهم في زيادة تنافسية وجودة المنتجات المصرية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس قاسم حسن، الرئيس التنفيذي للشركة، حيث أوضح أن شركة جروب "سب مصر – زهران" هي شراكة ما بين جروب "سب الفرنسية" وشركة "زهران المصرية"، مُشيراً إلى أن شركة جروب "سب الفرنسية" تُعد شركة رائدة عالميًا في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وقد بدأت عملها في مصر في عام ٢٠١٣، مُضيفاً أنه تم الاندماج ما بين جروب سب مصر وشركة زهران عام ٢٠١٨، ومنذ ذلك الوقت وصل حجم استثمارات الشركة لأكثر من 1.5 مليار جنيه، ويبلغ عدد العاملين بالشركة حوالي ١٢٠٠ فرد.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية داخل المصنع، حيث تفقد مصنع الأجهزة ومصنع الأواني المنزلية، وأشار المهندس قاسم حسن إلى أن شركة جروب "سب مصر – زهران" تمتلك مصنعين في مدينة برج العرب الصناعية، على مساحة ٦٠ ألف متر مربع، تشمل مصنعًا للأجهزة الكهربائية، ويحتوي على 15 خطاً لإنتاج الأجهزة، مثل: المراوح، والخلاطات، والقلايات الهوائية، والمكانس، إلى جانب مصنع آخر لإنتاج أواني الطهي، ويحتوي على عدد ٥ خطوط إنتاج، موضحاً أن الشركة تُنتج علامات تجارية شهيرة مثل: تيفال، ومولينكس، وزهران.

وفي ذات السياق، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن حجم إنتاج مصنع الأجهزة الكهربائية يبلغ ٢ مليون جهاز سنويًا، بينما يبلغ حجم انتاج مصنع أواني الطهي 1.5 مليون قطعة سنويًا.

واستفسر الدكتور مصطفى مدبولي عن نسبة المكون المحلي في منتجات المصنع، حيث أوضح المهندس قاسم حسن أن الشركة استطاعت أن تصل بإجمالي المكونات المحلية إلى 50% من إجمالي المواد المستخدمة في التصنيع.

كما أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الشركة استطاعت ان تُضاعف إجمالي صادراتها لحوالي 6 أضعاف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتصل صادرات الشركة إلى 40% من إجمالي الانتاج، حيث يتم التصدير لدول مثل: تركيا، والسعودية، والإمارات، وفرنسا، وإسبانيا.

وفيما يتعلق بالقطاع التجاري للشركة، أشار المهندس قاسم حسن، إلى أن الشركة قامت بالتوسع بشكل كبير في هذا المجال، حيث وصل عدد محلات التجزئة التابعة للشركة لحوالي 50 فرعاً تحت اسمي "تيفال" و "زهران"، وذلك بالتوازي مع التوسع في شبكة خدمة ما بعد البيع وصولاً لعدد 35 نقطة في جميع أنحاء الجمهورية، كما تم إطلاق ذراع التجارة الإلكترونية لجروب "سب مصر – زهران" في سبتمبر ٢٠٢١ لتلبية الطلب القوي للسوق المحلية.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوار مع العاملين والعاملات بالمصنع، حيث تعرف على طبيعة المهام اليومية المطلوبة منهم ومدى قرب موقع العمل من محل إقامتهم، وأعربوا جميعهم عن سعادتهم، مؤكدين أن المصنع يضيف لهم خبرة كبيرة تُسهم في تطوير مهاراتهم بشكل ملحوظ.

كما حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على توافر مستلزمات الإنتاج بالمصنع في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتوفير تلك المستلزمات وإتاحة الدولار، وأكد على ضرورة انعكاس ذلك على توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.