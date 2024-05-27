أخبار مصر.. غدا إتاحة استلام أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب بالمدارس

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة للمديريات التعليمية اليوم الاثنين تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس غدا الثلاثاء 28 مايو الجارى، مشددة على إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، غدا الثلاثاء 28 مايو 2024، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

جولة تفقدية لرئيس الوزراء فى الإسكندرية لزيارة عدد من المشروعات

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع بدء إعلان نتائج امتحانات طلاب صفوف لنقل.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة للمديريات التعليمية اليوم الاثنين تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس غدا الثلاثاء 28 مايو الجارى، مشددة على إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، غدا الثلاثاء 28 مايو 2024، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة.

شددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، وفق وكالة الأنباء القطرية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة.

خلال تواجده بالعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، التقى سامح شكري وزير الخارجية، صباح يوم الأثنين الموافق 27 مايو 2024، بمفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع "أوليفر فارهيلي". وقد تناول اللقاء التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، وسبل تعزيزها في كافة المجالات استفادةً من الزخم الذي ولده إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، جاء ذلك في تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عدد من المشروعات الصناعية والزراعية والسكنية والتكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، يرافقه عدد من الوزراء.

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الثلاثاء 28 مايو، تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2: 3) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين بالدورى الممتاز، فى باللقاء الذي يقام فى السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المتوقع أن يخوض جوميز المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد فى حراسة المرمى

عمر جابر، حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، في خط الدفاع

وعبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، ومحمد شحاتة فى خط الوسط

وأحمد مصطفى زيزو، سيف الجزيرى ، ناصر ماهر فى الهجوم.